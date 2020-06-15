Мужчина заплатил за новую машину, не приходил за ней 23 года и умер

Житель Великобритании приобрел новую машину у немецкого дилера и на протяжении 23 лет не приходил за покупкой. В результате лот выставили на торги в аукционном доме Catawiki.

Речь идет о белом автомобиле BMW модели 740i. Выяснилось, что заплативший за машину мужчина умер до того, как ее успели доставить. В течение двух десятилетий, с 1993 года, праворульное транспортное средство хранилось в салоне BMW. Сотрудники ожидали, что его заберут родственники владельца, однако этого не случилось.

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В 2015 году автомобиль продали и увезли в Польшу. Из объявления следует, что в настоящий момент он находится в идеальном, «музейном» состоянии. «Интерьер — как новый, без каких-либо следов пользования. Немного запылился. В некоторых местах краска поблекла, но она оригинальна», — отмечает автор.

Кроме того, известно, что все комплектующие машины, в то числе покрышки Pirelli, — тоже заводские. Аукционная стоимость указанного BMW составляет 7,8 тысячи евро (около 600 тысяч рублей).

Ранее в июне австралийская блогерша Александра Мэри Хирши показала на видео парковку с заброшенными спортивными автомобилями в Дубае. На видео демонстрируются машины таких марок, как Ferrari, Lamborghini, Maserati, роскошные седаны Mercedes и BMW, купе Rolls Royce, а также люксовые немецкие внедорожники и электромобили Tesla.

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