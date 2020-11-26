Полицейские Дагестана на сходе потребовали отпустить задержанного ФСБ полковника

В дагестанском Кизляре сотрудники полиции устроили массовый сход из-за ареста начальника отдела МВД по Кизлярскому району республики, полковника Гази Исаева, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в московском метро в 2010 году. Видео митинга появилось в Telegram-канале издания Baza.

У здания ОМВД по Кизляру собрались десятки силовиков, они требуют отпустить задержанного спецслужбами Исаева. Полицейские считают, что обвинения в адрес их начальника были сфальсифицированы.

По версии следствия, Исаев в 2009-2010 годах был участником запрещенного в России сообщества «Имарат Кавказ» и передавал его руководителям информацию о всех спецоперациях полиции. Установлено, что он лично привез на автовокзал одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством. Следователи также вменили полковнику организацию убийства коллеги, замначальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом МВД Дагестана Шевкета Куджаева.

Исаев служит в МВД более 35 лет — с 1985 года. Начальником ОМВД по Кизлярскому району он стал в 2015 году.