Главу российского отдела МВД заподозрили в организации убийства

В Дагестане задержан глава отдела МВД России по Кизлярскому району, его подозревают в организации убийства и пособничестве терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, полицейский задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России. «Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», — рассказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы Дагестана пока официально не подтвердили агенству эту информацию.

В мае в городе Вичуга Ивановской области задержали двух высокопоставленных полицейских — действующего начальника межмуниципального отдела МВД «Вичугский» подполковника полиции Евгения Морозова и его предшественника на этом посту — подполковника полиции Валерия Хохлова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело.