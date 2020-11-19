ФСБ задержала сотрудников ГИБДД Воронежа прямо в отделе

В Воронеже ФСБ проводит задержания сотрудников ГИБДД прямо в отделе. Об этом сообщает «Блокнот» со ссылкой на источник.

Силовики прибыли утром 19 ноября в здание МРЭО ГИБДД №2 на улице Обручева и стали проводить обыски и задержания. В оперативных мероприятиях также задействована служба собственной безопасности МВД, отмечает издание.

Информацию о следственных действиях подтвердили в региональном управлении МВД. «Сотрудники ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Воронежской области проводят оперативные мероприятия по проверке поступившей информации о возможных противоправных действиях сотрудников Отдельного батальона дорожно-патрульной службы, в том числе осмотр по месту службы», — сообщила пресс-служба ведомства.

16 сентября сообщалось, что ФСБ задержала весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского районного отдела внутренних дел (РОВД) в ходе спецоперации. Полицейских заподозрили в выращивании конопли для подбрасывания подозреваемым. Следователи обнаружили две плантации конопли у заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отделения МВД по городу Великие Луки.