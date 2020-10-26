Смотрящего за российским городом назвали главным свидетелем по делу генерала МВД

В Екатеринбурге смотрящий за российским городом Тавда Назим Мусаев может стать для ФСБ ценным свидетелем и дать показания на экс-начальника УМВД по городу генерал-майора Игоря Трифонова. Об этом в понедельник, 26 октября, со ссылкой на источник сообщает URA.RU.

По информации издания, Мусаев был задержан 15 октября за организацию убийства земляка — бизнесмена из Тавды Турала Мустафьева. В мужчину выстрелили и отрезали ему ухо, чтобы предъявить заказчику. Однако потерпевшему удалось выжить, а Мусаева арестовали. После задержания стало известно о связях авторитета с бывшим руководителем регионального МВД.

Силовикам сообщили, что Мусаев до 2015 года занимался реализацией изъятого сотрудниками УВД Екатеринбурга конфиската. Он всегда имел свободный доступ в кабинет Игоря Трифонова, который с 2017 по 2019 год возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии, а в 2011-2017 годах — управление МВД по Екатеринбургу. Высокопоставленный полицейский был задержан 18 сентября.

По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления коммерческого банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева 7,5 миллиона рублей за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника.