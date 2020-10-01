Генерала и полковника российской полиции посадили из-за игровых автоматов

Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя начальника главного управления МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Владимира Романюка к 8,5 года лишения свободы. Об этом сообщает URA.RU.

Второго фигуранта дела — полковника полиции Сергея Глущенко осудили на 7,5 года. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Они также должны выплатить государству штраф в размере двух миллионов рублей каждый. Их признали виновными в получении взяток от бизнесменов за возврат изъятых 20 игровых автоматов

Романюк был задержан в Москве в октябре 2018. Он признался в получении взятки в 1,3 миллиона рублей. Глущенко выступал в качестве посредника. В ходе рейда полиция изъяла у хозяев подпольного казино игровое оборудование.

Показания на Романюка дал Эдуард Воронин, который являлся руководителем отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Екатеринбурга и покровительствовал игровому бизнесу. На основании показаний Воронина был задержан бывший начальник екатеринбургского управления МВД генерал-майор полиции Игорь Трифонов, в отношении которого также возбудили уголовное дело о получении взятки в 7,5 миллиона рублей от экс-зампреда правления банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олега Коноплева.

Воронин, отправивший за решетку двух генералов, приговорен к пяти годам условно за превышение полномочий.

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