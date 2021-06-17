Стало известно о заработке банды Цапков на строительстве «Южного потока»

Бывшая судья Светлана Мартынова, сотрудничавшая с бандой Цапков, присвоила себе порядка 200 миллионов рублей из суммы, выделенной «Газпромом» на строительство газопровода «Южный поток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Преступную схему она провернула еще в 2011 году. Когда появился маршрут трассы, к Мартыновой пришел человек и предложил ей присвоить часть денег, выделенных на компенсации собственникам участков. Дело в том, что труба должна была пройти по земле ЗАО «Маяк», а брат судьи владел 50 процентами акций этой компании.

Официально «Газпром» выдал «Маяку» 214 миллионов рублей. Для обналичивания средств Мартынова стала представителем своего брата и начала распоряжаться деньгами. Для заработка она создала несколько фирм-однодневок, на счета которых и пошли миллионы рублей.

Гендиректор «Маяка» подал в суд на каждую из фирм, но вернуть полученные ими средства не получилось. В настоящее время аферой занимается Следственный комитет по Краснодарскому краю.

Мартынова осуждена на семь лет за мошенничество с земельными участками, принадлежавшими фирме Надежды Цапок. В начале июня этого года она дополнительно признала, что была посредником во взятке в размере пяти миллионов рублей судьям Кущевского районного суда.