Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся «цапками» Кущевке

Бывший руководитель налоговой инспекции Кущевского района Игорь Гончаров в открытом письме к генпрокурору России Игорю Краснову рассказал о новых бандах в Кущевке. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Znak.com.

По словам Гончарова, в районе мало что изменилось — здесь периодически появлялись банды, велись поборы и совершались преступления, к которым причастны силовики. В апреле 2019 года районный прокурор Владимир Приходченко, которого направили в Кущевку для наведения порядка после очередной банды, убедился в этом: ему сломали руку возле здания полиции.

Автор письма также упоминает Анатолия Самойлова, который с 2011-го по 2018 год был прокурором Кущевского района. По его словам, Самойлов «не трогал» кущевских преступников, в том числе связанных с бандой Сергея Цапка. По мнению Гончарова, бывший прокурор должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Гончаров пытался разобраться с преступниками собственными силами, возглавляя кущевскую налоговую инспекцию в 2015-2019 годах. В частности, он боролся с Федором Стрельцовым, «серым кардиналом» банды Цапка: выявлял схемы незаконного возмещения НДС, обналичивания средств и другие преступления.

Отмечается, что бывший налоговик направлял Краснову около 34 обращений и жалоб о преступлениях, к которым могут быть причастны силовики Кущевского района и краевого ведомства. Однако он столкнулся с жестким сопротивлением со стороны правоохранительных органов, против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Банда «цапков» орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера Сергея Цапка напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды умер 7 июля 2014 года. Врачи пришли к выводу, что причиной стали инсульт и острая сердечная недостаточность.