Вова Беспредел задумал снять фильм о банде «цапков»

Владимир Алексеев, известный в криминальных кругах как Вова Беспредел, захотел написать книгу о преступлениях банды «цапков», в которую входил. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Алексеев прислал в редакцию письмо, где предложил подробно рассказать о прошлом и «переосмыслить» то, чем занималась банда. По мнению Вовы Беспредела, эта информация могла бы лечь в основу книги под названием «Как закалялась шваль».

Кроме того, осужденный полагает, что мог бы стать «консультантом» при съемке фильма о событиях тех дней.

Ранее Вова Беспредел рассказал об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича, совершенном бандой 18 лет назад. По его словам, главари банды решили убить Москвича из-за того, что тот вмешался в передел крупных сельхозугодий, которые якобы должны были уйти в распоряжение аффилированных с бандитами лиц.

Тогда свое решение рассказать о преступлении Алексеев объяснил тем, что члены банды «цапков», оставшиеся на свободе, обещали ему помогать, — но свое слово не сдержали.

Банда «цапков» орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера Сергея Цапка напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды умер 7 июля 2014 года. Врачи пришли к выводу, что причиной стали инсульт и острая сердечная недостаточность.