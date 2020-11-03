Вова Беспредел описал подробности смерти главаря банды «цапков» в СИЗО

Член банды «цапков» Владимир Алексеев, известный в криминальных кругах как Вова Беспредел, рассказал, что главарь группировки умирал три дня. Подробности смерти он описал в беседе с «Московским комсомольцем».

Камеры Вовы Беспредела и Сергея Цапка были рядом. Смерть бандита, по словам Беспредела, была мучительной. «Орал все эти три дня безбожно <...>, вставать не мог, ему надевали памперсы», — вспомнил он в разговоре с журналистами.

Банда «цапков» орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера Сергея Цапка напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды умер 7 июля 2014 года. Врачи пришли к выводу, что причиной стали инсульт и острая сердечная недостаточность.