Начальника колонии с «цапком»-крабоедом отдали под суд

В Амурской области отдали под суд бывшего начальника исправительной колонии №3, подполковника внутренней службы Александра Радькова за создание привилегированных условий в колонии члену банды «цапков» Вячеславу Цеповязу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Радькова обвинили по двум эпизодам части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, под его руководством на территории колонии строгого режима остались незаконно действующие при прошлом начальстве пасеки, птичники, автосервис, столярный и сувенирный цеха.

За работу на этих предприятиях осужденные получали особые условия. Среди привилегированных заключенных был и Цеповяз. Сотрудники ФСИН разрешали ему дополнительные свидания с родственниками и не отказывали в застольях с крабами, шашлыками и красной икрой.

Как уточнили в Генпрокуратуре, ранее за превышение полномочий уже были осуждены бывшие руководители колонии Сергей Картавцев и Владимир Васильев.

Фотографии Цеповяза, на которых он ест красную икру, крабовое мясо и шашлыки, появились в СМИ осенью 2018 года. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит на мягких диванах и разговаривает по мобильному телефону.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу главаря напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей; это преступление стало одним из самых жестоких убийств в истории России.

После расследования уголовного дела Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам строгого режима, но позже Верховный суд сократил срок отбывания наказания до 19 лет 10 месяцев.