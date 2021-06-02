Обвиняемая в мошенничестве судья из дела Цапков оказалась посредником во взятке

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, осужденная на семь лет колонии за мошенничество с земельными участками, принадлежавшими фирме Надежды Цапок, оказалась посредником во взятке. Об этом сообщает «Коммерсант».

Обвиняемая призналась, что в 2011 году она приняла участие в передаче взятки в размере пяти миллионов рублей судьям Кущевского районного суда в обмен на вынесение выгодного решения. В качестве вознаграждения также был передан автомобиль.

Бывшая судья утверждает, что судебное разбирательство по делу в станице Кущевской касалось прав на владение 5,2 тысячи гектаров земли компании «Артекс-Агро», принадлежавшей Цапок (матери Сергея Цапка, лидера банды «цапков», действовавшей до 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края).

В октябре 2011 года у Цапок отсудили эту площадь, поскольку суд счел незаконными ее действия при выкупе. На такой приговор повлияла преступная деятельность Мартыновой.

Банда Цапка была создана в начале 1990-х годов и занималась вымогательством у местных фермеров и предпринимателей. Сергей Цапок возглавил ее в 2002 году.

«Цапки», с 1990-х годов причастные ко многим убийствам и изнасилованиям, получили широкую известность после убийства 12 человек (в том числе четырех детей), совершенного 4 ноября 2010 года. Вслед за этим банда была разгромлена, а ее лидеры осуждены на длительные сроки заключения. Сергея Цапка в ноябре 2013 года приговорили к пожизненному заключению. В начале июля 2014 года он скончался от инсульта в медчасти краснодарского изолятора.