ФСБ задержала уволенного вице-губернатора Белгородской области

Сотрудники задержали уволенного вице-губернатора Белгородской области Евгения Глаголева. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновника подозревают в получении взятки. В настоящее время у него дома и в бывшем служебном кабинете проходят обыски. Основанием для возбуждения уголовного дела против Глаголева стали показания о его причастности к коррупции.

Расследованием занимается Следственный комитет России.

Глаголев курировал строительную отрасль в регионе. 7 июня он был отстранен от должности заместителя губернатора — начальника департамента строительства и транспорта.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение об увольнении Глаголева, писал Коммерсантъ. Свое решение он объяснил тем, что его заместитель провалил строительство детских садов и капитальный ремонт Центра молодежных проектов руководителей. «Я дал шанс Глаголеву все исправить. Шансом он не воспользовался», — заявил Гладков.

Глаголев слег в больницу и оттуда заявил, что все пять лет работал на своей должности по полной.