ФСБ задержала замглавы Минстроя Челябинской области

Сотрудники ФСБ проводят следственно-оперативные действия в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, возбуждено уголовное дело против первого замглавы ведомства. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В отношении чиновника ведется расследование по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Фигурантом дела стал Иван Белавкин, который курировал в министерстве сферу ЖКХ, уточнил источник в правоохранительных органах. Он задержан, сообщает Znak.com. Чиновника увезли на допрос. Источник издания отметил, что у силовиков имеются доказательства против Белавкина к получению взятки. Фабула обвинения пока неизвестна, но суть их связывают с коммунальными работами, оплаченными из бюджета, однако по факту не выполненных.

Правительство Челябинской области оказывает содействие следственным органам, сообщили в пресс-службе. Минстрой работает в штатном режиме.

Белавкин работает в министерстве с 2004 года, а на пост первого заместителя министра он был назначен в августе 2019 года.