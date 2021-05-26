Пытавшийся откупиться россиянин швырнул пачку денег в лицо гаишнику

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан россиянин при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Водитель автомобиля Nissan Pulsar был остановлен полицейскими за управление в состоянии алкогольного опьянения. Во время оформления протокола в служебном автомобиле мужчина швырнул в лицо гаишнику пачку денег, в которой было 100 тысяч рублей. Он назвал это взяткой, чтобы «его не задерживали». Инцидент был снят видеорегистратором сотрудника ГИБДД.

Водителю грозит уголовная ответственность за дачу взятки.

25 мая сообщалось о попытке подкупа сотрудника ФСБ иностранным гражданином, который хотел за 40 миллионов рублей избежать ответственности за незаконное нахождение и работу на территории России.