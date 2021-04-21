Арестованный в Москве украинский миллионер заявил о подставе «решальщика» и ФСБ

На заседании Пресненского райсуда Москвы украинский бизнесмен Павел Климец, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере, изложил свою версию событий, заявив о подставе «решальщика» и ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, миллионер хотел дать взятку российским судьям и сотрудникам правоохранительных органов за снятие ареста с его предприятия, Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай». Помочь бизнесмену вызвались решальщик Гор Чудопалов, представившийся адвокатом, и его знакомый Андрей Грохольский, заявлявший о связах во властных структурах. За услуги украинский олигарх якобы успел передал им 80 тысяч долларов.

Сам Климец категорически отрицает вину и уверяет, что платил Гору Чудопалову потому, что тот представлялся членом адвокатской коллегии и обещал решить проблемы законным путем. По словам миллионера, решальщик, ранее уже участвовавший в похожей истории, специально выставил его взяткодателем и сдал спецслужбам.

Отмечается, что на скамье подсудимых с бизнесменом оказались его менеджер, которую обвиняют по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 291.1 («Покушение в посредничестве во взяточничестве ») УК РФ, и Андрей Грохольский, обвиняемый по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Сам Чудопалов от ответственности был освобожден.

Ранее решальщик уже оказывался на скамье подсудимых за попытку продать должность главы МВД Дагестана.

Павел Климец — украинский политик и бизнесмен. Он был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2012 год. С 2011-го по 2015-й входил в число 100 богатейших людей Украины, однако после 2014 года потерял активы в Крыму. С тех пор его состояние уменьшилось до 34 миллионов долларов.