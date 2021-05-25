Попытка подкупить сотрудника ФСБ обошлась иностранцу в миллионы рублей

Районный суд Калуги признал гражданина Турции виновным в даче взятки сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Калужской области Лилия Мошкова.

Попытка подкупить сотрудника спецслужбы обошлась ему в 40 миллионов рублей штрафа.

В СКР отметили, что гражданин Турции был учредителем предприятия, на котором трудились нелегальные мигранты. Кроме того, мужчина сам находился на территории России незаконно. Осенью 2020 года нарушения в компании подсудимого выявили сотрудники ФСБ. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил сотруднику спецслужбы один миллион рублей.

Сотрудник передал информацию о подкупе руководству. Дальнейшая сделка проходила под контролем ФСБ. Иностранца задержали с поличным. Суд признал его виновным по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

Как ранее сообщалось, в Приамурье гражданина Турции приговорили к шести годам колонии и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ. Установлено, что турок руководил одной из подрядных организаций и предложил оперативнику пять миллионов рублей, чтобы избежать проверок, которые выявили бы нелегальных мигрантов.