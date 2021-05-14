Бывший мэр российского города получил восемь лет тюрьмы за взятку

Бывший мэр города Корсаков на Сахалине Александр Рудаков получил восемь лет тюрьмы за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

Отмечается, что с сегодняшнего дня, 14 мая, приговор вступает в силу. Он был вынесен Корсаковским городским судом 27 января 2020 года.

Кроме того, Рудакову был выписан штраф в размере 35 миллионов рублей. Его также лишили права занимать должности в исполнительных органах государственной власти и в органах местного самоуправления в течение пяти лет.

По данным суда, обвиняемый, занимая должность мэра, получил от местного предпринимателя взятку в размере 500 тысяч рублей. Данная сумма была частью большой взятки в семь миллионов рублей. За эти деньги Рудаков обязался оказывать бизнесмену покровительство и содействие при заключении гражданских договоров с администрацией города и подведомственными ей предприятиями.

Накануне сообщалось, что бывший вице-губернатор Мордовии и сын экс-главы Самарской области Алексей Меркушкин задержан в аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки. Взятку в размере семи миллионов рублей он, по версии следствия, дал мордовскому центробанку.



