Бывший исполняющий обязанности замглавы Хакасии получил девять лет колонии

Бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова признали виновным в получении крупной взятки. Он получил девять лет колонии строгого режима. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает региональное уравнение Следственного комитета России (СКР).

По решению суда, имущество обвиняемого стоимостью порядка 45 миллионов рублей арестовано. Отмечается, что он больше не сможет занимать руководящие должности на госслужбе. Кроме того, Новиков обязан выплатить штраф в 6,5 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2019 году в рамках нацпроекта был заключен контракт о строительстве диспансера в поселке Туим на сумму около 480 миллионов рублей. Новиков потребовал от подрядчика 12 миллионов рублей в качестве взятки, обещая ему покровительство.

Сотрудники ФСБ России задержали Новикова с поличным в апреле прошлого года, когда он взял деньги от представителя одной из строительных компаний.

Чиновнику вменили часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.