ФСБ задержала полицейского начальника за взятку в 1,5 миллиона рублей

Начальника отдела полиции в Башкирии заподозрили во взятке в полтора миллиона рублей

В Башкирии ФСБ задержала начальника отдела полиции по Иглинскому району. Россиянин подозревается в покушении на получение взятки в полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник главы регионального управления следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Против 42-летнего начальника районного отдела полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, полицейский согласился за полтора миллиона рублей не возбуждать уголовное дело о мошенничестве в отношении предпринимателя. Сотрудники подразделения собственной безопасности МВД и управления ФСБ России по Республике Башкортостан сначала задержали посредника во время получения денег от взяткодателя, а затем и самого начальника отдела полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее 2 июля 2021 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подполковника МВД за получение миллионной взятки. За деньги заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД по Калининскому району обещал избавить концертный зал от проверок за соблюдением санитарных правил во время массовых мероприятий.