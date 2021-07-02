Подполковника МВД задержали с миллионной взяткой

В Санкт-Петербурге подполковник МВД попался на получении миллионной взятки за избавление местного концертного зала от проверок в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Сделка состоялась 1 июля в центре города. За 1,2 миллиона рублей заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД по Калининскому району обещал избавить концертный зал от проверок за соблюдением санитарных правил во время массовых мероприятий.

Подполковника и посредника задержали. Возбуждены уголовные дела по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.