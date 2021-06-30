ФСБ уличила судью в помощи пьяным водителям

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против мирового судьи Ивановской области, подозреваемого в получении взятки и служебном подлоге. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СКР Юлия Вейсман.

Его уличили сотрудники ФСБ. На основании материалов, собранных спецслужбой, началось расследование.

По версии следствия, в ноябре 2019 года бывший судья узнал от инспектора ГИБДД о направлении в судебный участок административных материалов в отношении водителя, отказавшегося пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Гаишник сообщил, что нарушитель готов заплатить, чтобы избежать ответственности. Судья вызвался ему помочь за 100 тысяч рублей.

Получив 60 тысяч рублей в качестве аванса, он изъял из материалов оригиналы документов, подтверждающих вину водителя, а затем передал дело другому судье.