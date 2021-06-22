Российский полковник получил 12 лет и штраф в 10 миллионов рублей за взятки

В Саратове к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей приговорен бывший полковник российской таможенной службы Дмитрий Евсеев. Об этом во вторник, 22 июня, сообщает Ленинский районный суд Саратова.

Как установил суд, бывший начальник отдела контроля таможенной стоимости и начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров с 2014 по 2018 год получал крупные взятки от представителей организаций, занимавшихся внешнеэкономической деятельностью. Общая сумма взяток за благоприятные решения по контролю таможенной стоимости импортируемых товаров превысила два миллиона рублей.

Полученные незаконным путем средства взысканы в доход государства, кроме того, осужденного лишили звания полковника таможенной службы.

27 апреля сообщалось, что лишенного звания генерала Федеральной таможенной службы отдали под суд за аферу на 400 миллионов рублей. Приговор в силу не вступил.