Бывший генерал-таможенник пошел под суд за аферу в 400 миллионов рублей

Лишенного звания генерала Федеральной таможенной службы отдали под суд за аферу в 400 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным следствия, в 2009 году мужчине поручили проконтролировать исполнение госконтракта службы с коммерческой организацией на 13,2 миллиона долларов. Компания вела разработку единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Однако сроки выполнения работ существенно затягивались, о чем таможенник не стал докладывать начальству.

Затем обвиняемый решил заключить с фирмой дополнение к данному контракту и провел приемку оборудования, которое не отвечало нужным требованиям. Исполнители получили 440 миллионов рублей за свои некачественные услуги.

Бывший начальник управления информационных технологий ведомства обвиняется по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

Кроме того, ранее бывший офицер уже был осужден почти на пять лет колонии за мошенничество.