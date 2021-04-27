Полиция начала масштабную спецоперацию на рынках Ростовской области

Полиция начала масштабную спецоперацию на четырех крупных рынках в Аксайском районе Ростовской области, их оцепили 3,5 тысячи правоохранителей. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Торговые площадки занимают площадь 15 гектаров на выезде из Ростова-на-Дону по обе стороны трассы М-4 «Дон». У полицейских имеется информация о пребывании на рынках незаконных мигрантов, проституток, а также торговле наркотиками и оружием.

Спецоперация проводится в рамках расследования уголовного дела главы Аксайского района Виталий Борзенко и местных коммерсантов. Хозяином рынков является бизнесмен Карим Бабаев, который скрылся от следствия. Его сын Вадим арестован.

Утром 26 апреля правоохранители задержали главу Аксайского района, он арестован до 11 июня. Его подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями. Также взят под стражу директор Аксайского рынка Иван Ситько.

Борзенко был назначен главой администрации Аксайского района в июне 1994 года.