Задержанного за превышение полномочий чиновника Минпромторга отправили в СИЗО

Хамовнический суд Москвы отправил директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, задержанного по делу о превышении должностных полномочий, в СИЗО на два месяца. Об этом сообщается на сайте суда.

Выслушав мнение участников процесса и проверив представленные материалы, суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения. Серватинский будет находиться в заключении под стражей до 1 июня. Как отмечает ТАСС, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

О том, что главу департамента задержали при оперативной поддержке ФСБ, сообщалось ранее. Серватинский подозревается в незаконном выделении 13,5 миллиона рублей компании «Исток» в Кабардино-Балкарии в качестве субсидии на возмещение якобы произведенных организацией затрат на научно-исследовательскую деятельность в 2018 году. По данным следствия, при оплате чиновнику предоставили поддельные документы о выполненных работах, о чем он знал.