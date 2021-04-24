На ректора российского вуза завели дело из-за трудоустройства «мертвых душ»

Следователи завели уголовное дело на ректора Дагестанского государственного медуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство «мертвых душ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, Маммаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он фиктивно трудоустроил в российский вуз своих родственников на различные должности, которые фактически там не работали.

Кроме того, в ближайшее время могут быть возбуждены уголовные дела в отношении руководства университета и близких к Маммаеву лиц, добавил источник. Он не исключил, что ректор, возглавивший вуз в 2016 году, может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества для сбора поборов со студентов и сотрудников университета.

В ноябре 2020 года в Якутии был задержан ректор Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов после выявления в вузе мошенничества с «мертвыми душами» на 250 миллионов рублей. По данным следствия, с 2016 года университет получил эти деньги из федерального бюджета для «обучения 136 несуществующих студентов». Выяснилось, что указанные студенты в университет не поступали, однако все средства были растрачены на другие цели.