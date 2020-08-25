Пенсии на сотни миллионов рублей в России ушли «мертвым душам»

Территориальные органы Пенсионного фонда России (ПФР) продолжают выплаты умершим россиянам, если данные об их смерти поступают в организацию с запозданием. О такой проблеме говорится в отчете Счетной палаты России.

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Проверка касалась периода 2017-2019 годов. Только в двух территориальных органах ПФР выявлены переплаты на 377 миллионов рублей. Средства снимают с этих счетов родственники, а вернуть ушедшее «мертвым душам» можно только через суд, или же если граждане, успевшие получить деньги, согласятся добровольно возместить ущерб.

Также аудиторы Счетной палаты нашли ошибки в системе начисления пенсий, которые приводят к нарушению пенсионных прав россиян, в том числе к снижению размеров выплат.

Среди таких проблем — открытие на одного человека двух и более счетов и присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам, что объясняется ошибкой при заполнении анкет. Часто подобная ошибка возникает в случае женщин, сменивших фамилию, если органы ПФР не указали на лицевых счетах ее фамилию при рождении.

Проверка коснулась 45 пенсионных дел, в которых объединили счета. Более половины процессов прошло с нарушениями, из-за чего гражданами не доплатили 2,2 миллиона рублей. В общей сложности За три года объединены счета у 89,8 тысячи человек.