В системе начисления пенсий россиянам выявили ошибки

Счетная палата России выявила ошибки в системе начисления пенсий россиянам в Пенсионном фонде России (ПФР). Об этом говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах, передает РИА Новости.

Ошибки в системе персонифицированного учета чаще всего приводят к нарушению пенсионных прав россиян.

«Основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам», — говорится в отчете. Это объясняется тем, что граждане совершают ошибки при заполнении анкет. Также, если у человека было два и более счета на момент назначения пенсии, ее размер мог определяться только на основании одного из них, и тем самым размер пенсии уменьшался.

К занижению пенсии может привести смена фамилии, что в большинстве случаев касается сменивших при замужестве фамилию женщин. ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии при рождении. В результате, это ведет к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения в более чем в половине из них. В результате пенсионерам было доплачено 2,2 миллиона рублей.

«Учитывая высокую социальную значимость выявленной проблемы, напрямую сказывающуюся на уровне и качестве жизни пенсионеров, Минтруду России совместно с ПФР необходимо организовать проведение проверки назначенных и пересчитанных по данным персонифицированного учета пенсий и осуществить выплаты гражданам недополученных ранее пенсий», — отмечается в отчете.

Ранее начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Россиянин должен самостоятельно накопить еще 4,9 миллиона рублей без учета инфляции. Он призвал инвестировать семь процентов от дохода при доходности на два процента годовых свыше инфляции.