Раскрыта судьба служебных собак МЧС после выхода на пенсию

Дальнейшую судьбу служебных собак МЧС России, «вышедших на пенсию», будут решать специальные комиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ министерства.

По действующим правилам, собаки могут использоваться на службе от 3 до 5 лет со дня получения допуска кинологического расчета учреждения или организации МЧС России к действиям по предназначению.

Один из вариантов дальнейшей жизни собак-ветеранов — их безвозмездная передача новым владельцам. Информация о свободных для взятия домой животных будет размещаться на официальном сайте МЧС.

В ноябре 2019-го спасатели совместно с общественными организациями начали прорабатывать вопрос о создании в России приюта для собак-ветеранов МЧС. Ведомство обратило внимание на то, что вопросы «пенсии» для вышедших в отставку служебных собак до сих пор не регламентированы.

Ранее появился ролик трогательного прощания спасателей и их четвероногих напарников в китайском округе Лхаса. Пять служебных собак, работавших в местном пожарном участке, вышли на пенсию. На момент отставки им исполнилось восемь-десять лет. О животных позаботятся местные власти.