В полицию Тайваня приняли крошечного щенка лабрадора

В китайском городе Синьбэй (остров Тайвань) щенка лабрадора приняли в местное полицейское отделение, пишет во вторник, 13 июня, Daily Mail. Издание назвало питомца «самым милым полицейским псом».

Снимки лабрадора по кличке Фушин, что в переводе означает «счастливая звезда», приобрели популярность в соцсети Facebook. Сотрудники правоохранительных органов, куда приняли и других щенков, которые в будущем могут стать служебными собаками, публикуют кадры и видеозаписи с питомцами. Ролики с животными набирают более 30 тысяч просмотров.

По информации Daily Mail, лабрадоров будут тренировать для поиска наркотических, запрещенных веществ и следов крови.

Материалы по теме Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии

Ранее в июне стало известно, что в австралийском штате Квинсленд служебную собаку уволили из полиции за излишнее дружелюбие. Немецкая овчарка по кличке Гавел обожал играть с незнакомыми людьми и не желал их арестовывать.

1 мая сообщалось, что морская свинка по кличке Эллиот вступила в ряды полиции Новой Зеландии и будет помогать бороться с превышением скорости на дорогах.