Морская свинка поможет полиции Новой Зеландии бороться с превышением скорости

Морская свинка по кличке Эллиот вступила в ряды полиции Новой Зеландии и будет помогать бороться с превышением скорости на дорогах. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов страны в Facebook.

В посте констебль Эллиот напоминает гражданам, что «медленно — значит безопасно». «Имейте это в виду, проезжая мимо школ. Помните, что дети выйдут на улицу, будут гулять, кататься на велосипеде, пересекать дороги. Как и я, они маленькие и непредсказуемые, поэтому будьте осторожны!» — предупреждает зверек.

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Как отмечается в публикации, сам Эллиот предпочитает делать все не торопясь, хотя и может разогнаться до девяти километров в час. Свинка также призвала «всегда есть зелень».

Ранее в апреле стало известно, что полицейские из департамента города Эйвондейла (американский штат Аризона) взяли на службу ящерицу. Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок, ее научили искать по запаху некоторые виды наркотиков.

В марте сообщалось, что карликовая свинья начала патрулировать улицы в центре Нью-Йорка.