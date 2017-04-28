Злоумышленник побрил семь котов в американском городе

Владельцы домашних животных в американском городе Шенандоа-Вэлли, штат Вирджиния, обеспокоены действиями злоумышленника, бреющего котов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Associated Press.

С декабря неизвестный поймал семь котов, обрил им лапы или брюхо, после чего отпустил. Капитан полиции Келли Уокер (Kelly Walker) утверждает, что в остальном животные не пострадали, хотя некоторые из них после возвращения имели взволнованный вид. По его словам, все питомцы, ставшие жертвами злоумышленника, были ухоженными и носили ошейники.

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Он пояснил, что узнал о проблеме лишь на этой неделе, когда к нему обратился местный житель, желающий расклеить объявления с просьбой сообщать полиции информацию о вредителе.

Уокер затруднился назвать преступление, в котором можно обвинить человека, бреющего котов без разрешения, но заявил, что владельцы животных хотели бы, чтобы это прекратилось.

В ноябре сообщалось, что жительнице канадской провинции Альберта продали кота, которого побрили, чтобы выдать за питомца породы сфинкс.