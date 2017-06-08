Австралийского пса уволили из полиции за дружелюбие

В австралийском штате Квинсленд служебную собаку уволили из полиции за излишнее дружелюбие. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph в четверг, 8 июня.

Немецкая овчарка по кличке Гавел поступила на службу несколько месяцев назад. Дрессировщики пытались подготовить пса к работе в правоохранительных органах, но в итоге опустили руки. Гавел оказался чересчур общительным. Он обожал играть с незнакомыми людьми и не желал их арестовывать.

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После увольнения из полиции псу нашли более подходящую работу. Гавела назначили на пост собаки вице-короля (Vice-Regal Dog). Он будет приветствовать посетителей дома правительства штата Квинсленд и принимать участие в мероприятиях вместе с губернатором Полем де Джерси (Paul de Jersey).

1 мая сообщалось, что морская свинка по кличке Эллиот вступила в ряды полиции Новой Зеландии и будет помогать бороться с превышением скорости на дорогах.

В апреле стало известно, что полицейские из американского города Эйвондейл, штат Аризона, взяли на службу бородатую агаму.