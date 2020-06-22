Трогательное прощание служебных собак и спасателей попало на видео

В китайском округе Лхаса, Тибетский автономный район, пять служебных собак, работавших в местном пожарном участке, вышли на пенсию. Трогательными кадрами прощания спасателей и их четвероногих напарников поделилось издание Daily Mail.

На ролике, снятом в среду, 17 июня, видно, как одна из собак натягивает поводок и рвется к пожарному, с которым она проработала около десяти лет. Другой пес держится лапами за руку напарника и отказывается его отпускать. После этого оператор показывает печальное лицо спасателя, вынужденного расстаться с собакой.

Собаки участвовали во многих спасательных операциях. В частности, искали людей после землетрясений и других стихийных бедствий. На момент выхода на пенсию им исполнилось восемь-десять лет. Теперь о животных позаботятся местные власти.

Десятки тысяч китайских интернет-пользователей были тронуты видео. Они назвали происходящее на ролике проявлением «настоящей дружбы».

Ранее СМИ обратили внимание на видео прощания солдата со смертельно больной служебной собакой. Пес страдал от онкологического заболевания, ему сделали четыре операции, но все равно не смогли его спасти.

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