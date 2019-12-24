Прощание солдата со смертельно больным псом попало на видео

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Китайский солдат расплакался во время прощания со смертельно больной служебной собакой. На трогательное видео обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике служащий в Пекине Е Хуайбинь стоит на коленях, обнимает голову пса У И и повторяет его кличку. Он плачет и просит ветеринаров разрешить ему остаться с собакой на время операции по усыплению, однако его выводят другие солдаты. Затем на кадрах видно, как У И хоронят с воинскими почестями.

Восемь месяцев назад Е Хуайбинь заметил, что одному из его подопечных — двухлетнему лабрадору У И — стало плохо во время тренировки. Собаку вырвало сразу после того, как она схватила мяч. Встревоженный Хуайбинь осмотрел пса и обнаружил в его пасти большую опухоль.

Солдат больше полугода водил пса к ветеринарам, однако состояние животного лишь ухудшалось. Ему диагностировали остеосаркому — рак костей в терминальной стадии. У И пережил четыре операции, но ему не становилось лучше. Е Хуайбинь постоянно был рядом с питомцем. Он лично принял решение об усыплении животного, так как не хотел, чтобы оно страдало.

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