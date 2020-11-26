Российского ректора задержали за обучение «мертвых душ» на 250 миллионов рублей

В Якутии задержан ректор Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов после выявления в вузе мошенничества с «мертвыми душами» на 250 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура после проверки возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Дела соединены в одно производство.

По данным следствия, с 2016 года университет получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей для «обучения 136 несуществующих студентов». Выяснилось, что указанные студенты в университет не поступали, однако все средства были растрачены на другие цели.

«Установлено, что федеральным государственным учреждением высшего образования "Арктический государственный агротехнологический университет" в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получено более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. С 2020 года данный проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы "Образование"», — отметили в ведомстве.

АГАТУ — базовый вуз Минсельхоза России по подготовке специалистов для Севера. Свыше 4,4 тысячи студентов обучаются на ветеринарном, агротехнологическом, инженерном и экономическом факультетах, а также лесного комплекса и землеустройства, в колледже технологий и управления.

В апреле декан несуществующего факультета стал ректором российского университета. В Татарстане было возбуждено уголовное дело против 49–летнего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Следствие полагает, подозреваемый незаконно получил заработную плату в размере не менее одного миллиона рублей.