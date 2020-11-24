Россиян посадили за групповые изнасилования девственниц из соцсетей

Суд вынес приговор двум жителям подмосковного Сергиева Посада, которые заманивали девственниц в квартиру и там насиловали. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Московской области.

Мужчины признаны виновными в групповых изнасилованиях шести потерпевших, а также в мошенничестве. Их приговорили к 12 и 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году преступники в соцсети знакомились с девушками. Они предлагали им за девственность один миллион рублей, уточняет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале. Преступления совершали 37-летний предприниматель и его сообщник-студент. Они заманивали потерпевших на встречу в квартиру, где насиловали. Затем мужчины избивали их и, оказывая психологическое давление, брали расписки о займе трех миллионов рублей под проценты. Таким образом, преступники заставляли жертв молчать и не обращаться в полицию.

Один из подсудимых также причастен к махинациям, с помощью которых он завладел домом и квартирой в Сергиевом Посаде, чьи хозяева вели асоциальный образ жизни.

Насильников поймали, когда одна из жертв не побоялась обратиться в правоохранительные органы.