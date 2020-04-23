Декан несуществующего факультета стал ректором российского университета

В Татарстане возбуждено уголовное дело против 49–летнего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель республиканского управления Следственного комитета России Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2004-2017 годах подозреваемый, работая в Инновационно-производственном технопарке «Идея», одновременно числился заведующим кафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, который, как выяснили следователи, на самом деле не существовал, а его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Следствие полагает, подозреваемый незаконно получил заработную плату в размере не менее одного миллиона рублей.

Фигурантом дела стал Сергей Юшко, сообщил источник в правоохранительных структурах изданию «БИЗНЕС Online». Его разработкой занимались оперативники республиканского управления ФСБ. Юшко заявил изданию, что впервые слышит про возбуждение уголовного дела против него. По его словам, перед утверждением на пост ректора он прошел проверку и в его действиях не было выявлено нарушений. Факультет создавался по решению ученого совета вуза и предыдущего ректора университета Германа Дьяконова, и на нем обучались студенты, отметил Юшко.

Он возглавил университет в 2018 году. Его предшественник на этом посту Герман Дьяконов проходит обвиняемым по делу о многомиллионном мошенничестве с контрактами вуза.

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