Смотрящего за Карелией и лидера самой жестокой банды «Кузинских» посадили в тюрьму

Верховный суд Карелии вынес приговор смотрящему за регионом и лидеру самой жестокой банды «Кузинских». Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

51-летнего жителя Петрозаводска признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом, убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Речь идет о Сергее Кузнецове, уточняет «Интерфакс». Его приговорили к 19 годам лишения свободы, из них первые пять лет он будет сидеть в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

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По данным прокуратуры, подсудимый, ранее входивший в состав криминальной группировки, освободился из мест лишения свободы в конце 90-х годов и решил создать собственную банду. В результате преступной деятельности во главе «Кузинских» он в начале 2000-х сумел занять в преступном мире Карелии один из самых высоких неформальных статусов, став смотрящим за регионом. Его банда до сих пор считается самой многочисленной, жестокой и опасной, действовавшей на территории республики.

В ее состав входили 40 человек. Они с 2001 по 2005 год совершили не менее 30 преступлений, среди которых мошенничество, вымогательство, разбойные нападения и убийства. Правоохранительные органы пресекли деятельность «Кузинских» в 2005 году. Кузнецову удалось скрыться. Он был в розыске девять лет и числился в списке десяти самых разыскиваемых преступников страны. За его поимку государство выплатило информатору один миллион рублей.

Кузнецова поймали в Ленинградской области летом 2014 года. Тогда суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима.