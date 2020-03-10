Сбежавшие участники «банды GTA» осуждены на 50 лет за убийства на дорогах

В Таджикистане суд вынес приговор двум местным жителям, входившим в состав так называемой «банды GTA», совершавшей разбой и убийства на дорогах в России. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба Генпрокуратуры России.

Подсудимые Боир Гуломов и Муроджон Каримов за участие в вооруженной банде, убийства, разбойные нападения по совокупности получили 50 лет, каждый из них осужден к 25 годам лишения свободы.

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В 2014 году основной костяк группировки был задержан в Москве и впоследствии приговорен к пожизненному лишению свободы. Гуломову и Каримову удалось сбежать, их объявили в международный розыск. В том же году их нашли в Таджикистане.

«Поскольку законодательство республики Таджикистан не позволяет выдачу своих граждан в другие государства для привлечения к уголовной ответственности, Генпрокуратура РФ направила туда материалы дела с запросом об осуществлении их уголовного преследования. Состоявшийся приговор стал возможным благодаря эффективному взаимодействию двух стран», — отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012 по 2014 год совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек. Лидер «банды GTA» Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье. Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

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