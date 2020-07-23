Бандиты перепутали российского бизнесмена с его братом и забили молотком

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов банды, которые совершали разбойные нападения, похищения и убийства бизнесменов. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Группировка была создана в 2006 году для «систематического нападения на состоятельных граждан, завладение их имуществом и их убийства». Часто для нападений преступники использовали форму и поддельные удостоверения сотрудников полиции.

В 2011 году, переодетые в полицейских, бандиты перепутали местного жителя с его братом — успешным предпринимателем, похитили его, пытали, а затем забили молотком. По данным издания, всего в уголовном деле преступников — 15 потерпевших.

Банда орудовала в регионе вплоть до 2016 года — пока ее лидер Дмитрий Романов и два активных участника не были задержаны за кражи автомобилей.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по Курганской области, на счету преступников пять убийств, одно покушение на убийство, похищения людей, разбойные нападения и вымогательства, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и хищения автомобилей.

В тайниках группировки Романова обнаружили травматический пистолет, газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и самодельный пистолет-пулемет.

Уголовное дело в отношении участников группы направят в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

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