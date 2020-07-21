В Дагестане адвокатов, нотариусов и силовиков арестовали за создание ОПГ

В Дагестане задержали руководителя преступного сообщества и шестерых его участников, которых подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом во вторник, 21 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, преступная группа под руководством адвоката Арсланали Абдулмуслимова действовала в Дагестане с 2011 года. В нее входили сотрудники органов внутренних дел, адвокаты, нотариусы и другие лица.
Участники ОПГ подавали в судебные органы сфальсифицированные документы в интересах лиц, которые якобы были незаконно привлечены к уголовной ответственности и имели право на реабилитацию. Суды удовлетворяли эти требования и выносили решения о взыскании в их пользу компенсации морального и имущественного вреда.
Деньги поступали на открытые участниками группировки счета в банках. Всего из бюджета ими было похищено более 78 миллионов рублей.
Шестерых активных участников преступного сообщества и Абдулмуслимова арестовали по решению суда.