В Дагестане адвокатов, нотариусов и силовиков арестовали за создание ОПГ

В Дагестане задержали руководителя преступного сообщества и шестерых его участников, которых подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом во вторник, 21 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, преступная группа под руководством адвоката Арсланали Абдулмуслимова действовала в Дагестане с 2011 года. В нее входили сотрудники органов внутренних дел, адвокаты, нотариусы и другие лица.

Участники ОПГ подавали в судебные органы сфальсифицированные документы в интересах лиц, которые якобы были незаконно привлечены к уголовной ответственности и имели право на реабилитацию. Суды удовлетворяли эти требования и выносили решения о взыскании в их пользу компенсации морального и имущественного вреда.

Деньги поступали на открытые участниками группировки счета в банках. Всего из бюджета ими было похищено более 78 миллионов рублей.

Шестерых активных участников преступного сообщества и Абдулмуслимова арестовали по решению суда.

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