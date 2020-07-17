Полковник засудил Следственный комитет России за дело об афере с Mercedes

Мосгорсуд удовлетворил иск полковника МВД в отставке Михаила Будынина к Следственному комитету России (СКР) и Минфину за девятилетнее расследование уголовного дела о мошенничестве при закупках автомобилей Mercedes для нужд министерства и ФСО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок истец требовал 766,5 тысяч рублей. Однако, суд снизил сумму компенсации до 30 тысяч рублей.

В ходе заседания представители СКР и Минфина настаивали на отсутствии нарушений, указывая, что в затянувшемся на годы расследовании виноват сам Будынин, который отрицал свою вину в преступлении и не содействовал следствию.

В апреле 2019 года Черемушкинский суд Москвы признал полковника МВД в отставке виновным в мошенничестве при закупках в середине 2000-х годов автомобилей Mercedes для МВД и ФСО. Он был приговорен к условному наказанию сроком четыре года и освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.