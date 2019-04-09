Упавший в судорогах на приговоре офицер МВД избежал наказания за мошенничество

Суд освободил от наказания отставного офицера МВД Михаила Будынина, обвинявшегося в мошенничестве с закупкой автомобилей Mercedes. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы, Будынину назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Однако в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности он был освобожден.

Как сообщалось ранее, во время вынесения приговора офицеру в отставке стало плохо. Будынина затрясло в судорогах, он попытался достать из портфеля лекарство, но судья сочла это неуважением к суду. В итоге адвокат вызвала подзащитному бригаду скорой, медики оказали ему помощь прямо на скамейке суда, сделав укол, кардиограмму, после чего предложили поехать домой. Однако Будынин отказался и решил дослушать приговор до конца.

Михаил Будынин обвинялся в мошенничестве, совершенном во время закупок автомобилей Mercedes для МВД, ГИБДД и ФСО. Дело было возбуждено в 2010 году после проверки Минюстом США сделок международного автомобильного концерна «Даймлер Крайслер». В России фигурантами проходили четыре человека: Будынин, отставной офицер МВД Виталий Батурин, бывший сотрудник ФСО Михаил Костылев, а также менеджер по ключевым клиентам ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» Екатерина Приемская.

В отношении троих дело было прекращено за истечением сроков давности. На скамье подсудимых остался только Будынин, обвиняемый в посредничестве при совершении афер и фиктивных услугах консультанта для автоконцерна.

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