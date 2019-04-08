Офицер МВД упал в судорогах на приговоре по делу об аферах с закупками Mercedes

Бывшему полковнику МВД Михаилу Будынину, обвиняемому в махинациях с госзакупками автомобилей Mercedes, стало плохо во время оглашения приговора в Черемушкинском суде Москвы. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает «МК».

По данным издания, у подсудимого случился приступ во время произнесения судьей слов о том, что вина Будынина подтверждается материалами дела, он совершил мошенничество. Офицера затрясло в судорогах, он попытался достать из портфеля лекарство, но судья сочла это за неуважение к суду. В итоге адвокат Будынина решила вызвать ему скорую помощь.

Судья не прекратила зачитывать приговор, поэтому медикам пришлось оказывать офицеру помощь прямо в зале суда. Они уложили Будынина на скамейки, сделали укол, кардиограмму и предложили поехать домой. Но бывший полковник решил остаться в суде и дослушать приговор.

Будынин обвиняется в мошенничестве, совершенном во время закупок автомобилей Mercedes для МВД, ГИБДД и ФСО. Дело было возбуждено в 2010 году после проверки Минюстом США сделок международного автомобильного концерна «Даймлер Крайслер». В России фигурантами проходили четыре человека: Будынин, отставной офицер МВД Виталий Батурин, бывший сотрудник ФСО Михаил Костылев, а также менеджер по ключевым клиентам ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» Екатерина Приемская.

В отношении троих из них дело было прекращено за истечением сроков давности. На скамье подсудимых остался только Будынин, обвиняемый в посредничестве при совершении афер и фиктивных услугах консультанта для автоконцерна.

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