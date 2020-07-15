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Полковник МВД сел за вымогательство миллиона долларов у бывшего зама Тулеева

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Архивный кадр
Архивный кадр
Кадр: РЕН ТВ

Измайловский районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы полковника МВД 46-летнего Павла Курмелева за вымогательство взятки в один миллион долларов у Максима Макина — бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Подсудимый признан виновным по двум эпизодам мошенничества. Он взят под стражу в зале суда. Курмелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его судили отдельно. В отношении его сообщников расследование продолжается.

Сообщалось, что Курмелев, ранее являвшийся высокопоставленным сотрудником департамента госслужбы и кадров МВД, вступил в сговор с заместителем начальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД Игорем Романовым. Они потребовали один миллион долларов у Макина, обещая помочь с прекращением уголовного дела в отношении его бизнес-партнера. При получении 20 тысяч долларов Курмелева и Романова задержали сотрудники ФСБ.

Кроме того, до своего задержания сотрудники МВД успели получить 300 тысяч долларов от другого фигуранта, также пообещав свое содействие с закрытием уголовного дела.

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