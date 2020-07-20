Обвиненному в афере на 100 миллионов рублей генералу МВД вменили новую статью

Следственный комитет России добавил генерал-майору МВД Александру Мельникову, арестованному за покушение на крупное мошенничество, обвинение в попытке получения взятки. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, к обвинению генерала по статье 159 УК РФ («Мошенничество») добавили подозрение в попытке получения взятки на сумму 100 миллионов рублей.

Адвокат Мельникова заявил, что следствие занимается «юридическим жонглированием обвинения» и пытается затянуть сроки расследования, чтобы продлить содержание его подзащитного под стражей.

О задержании Александра Мельникова сообщалось 25 сентября 2019 года. Потерпевшим по его делу проходит некий предприниматель, которого подозревали в мошенничестве и проверяли на причастность к совершению преступления. Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.

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