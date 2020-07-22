Участников Ореховской ОПГ отдали под суд за 14 убийств

В Подмосковье следствие завершило расследование уголовного дела в отношении восьми членов Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

По версии следствия, члены банды совершили 14 убийств, восемь покушений и готовили еще одно убийство. Самые громкие преступления ореховских связаны с охотой на генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» Сергея Журбу.

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В июле 2010 года машину бизнесмена расстреляли из автоматов. Бандиты произвели в нее почти 100 выстрелов. Личный охранник Журбы скончался на месте, сам предприниматель и его водитель получили ранения.

Спустя четыре года банда совершила второе покушение на директора «Одинцовского подворья» — киллер стрелял с чердака многоквартирного дома. Журба был госпитализирован в больницу, но остался жив.

Через несколько месяцев киллер убил юриста предпринимателя, а затем и заместителя Журбы.

Долгое время раскрыть преступления не удавалось. «Сложность заключалась в давности ряда преступлений и в том, что бандиты все тщательно планировали, не оставляя после себя ни малейших следов. Они даже не попадали под обзор камер видеонаблюдения», — объяснила Врадий.

Сначала удалось выйти на исполнителей убийств, а потом и на остальных участников банды. В тайниках ОПГ изъяли огнемет, снайперскую винтовку, автоматы, пистолеты, револьвер, противотанковый гранатомет, большое количество гранат и боеприпасов.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

Ранее сроки получили другие восемь членов группировки. Им назначили наказание от 17 лет колонии до пожизненного заключения.

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