Раскрыты обвинения задержанному ФСБ замглавы правительства Подмосковья

В Москве следователи предъявили обвинения задержанному Федеральной службой безопасности (ФСБ) России заместителю главы правительства Подмосковья Дмитрию Куракину. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвинения Куракину предъявлены по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), 285 («Злоупотребление служебным положением») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Аналогичные обвинения предъявлены и его предполагаемым сообщникам — первому заместителю Владиславу Холодкову и руководителю компании «Оборонспецресурс» Максиму Ану.

19 ноября сообщалось, что Басманный суд постановил отправить всех фигурантов уголовного дела в СИЗО до 17 января.

Куракин подозревается в организации незаконной масштабной вырубки леса на территории воинских частей, который затем продавался в Китай. Общий ущерб от действий фигурантов дела превысил четыре миллиарда рублей. Криминальная схема, придуманная Куракиным, использовалась в Западном военном округе с 2014 года.

Она заключалась в том, что вырубка деревьев шла под видом санитарной, в процессе которой избавляются от погибшего и больного леса. По версии следствия, коммерсанты давали чиновникам взятки, чтобы получить освобожденные территории под мусорные полигоны. Преступные деяния, которые вменяются Куракину, приходятся на период его работы директором департамента имущественных отношений Минобороны.